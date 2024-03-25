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Московский производитель зарегистрировал портативный электрический аспиратор

Московский производитель зарегистрировал портативный электрический аспиратор

Компания «Медплант», локализовавшая производство медизделий на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала портативный электрический аспиратор, который можно использовать для оказания скорой и реанимационной помощи.

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