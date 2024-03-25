Московский производитель зарегистрировал портативный электрический аспиратор

Компания «Медплант», локализовавшая производство медизделий на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала портативный электрический аспиратор, который можно использовать для оказания скорой и реанимационной помощи.
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