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Никита Щитов: «У Демидова есть задатки будущей звезды. Кузнецов, думаю, будет много ему подсказывать»

«Пока что Иван играет очень здорово. Если он продолжит в том же духе и без травм, то все будет хорошо.

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