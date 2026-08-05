Министерство Украины сообщило об утечке 100 литров аммиака в Киеве

В Голосеевском районе Киева произошла утечка аммиака, объём которой превысил 100 литров. Министерство экономики и окружающей среды Украины подтвердило локализацию инцидента и опубликовало информацию на своём сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии