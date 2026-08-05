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Царьград

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Министерство Украины сообщило об утечке 100 литров аммиака в Киеве

Министерство Украины сообщило об утечке 100 литров аммиака в Киеве

В Голосеевском районе Киева произошла утечка аммиака, объём которой превысил 100 литров. Министерство экономики и окружающей среды Украины подтвердило локализацию инцидента и опубликовало информацию на своём сайте.

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