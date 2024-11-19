Экспорт драгоценных камней на Восток рухнул, алмазодобытчики оказались в тупике

"Интерфакс" привел данные министерства торговли и промышленности Индии, согласно которым в сентябре 2024 года экспорт алмазов из России в Индию упал на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 37 тысяч каратов, тогда как год назад поставки составляли 917 тысяч каратов.
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