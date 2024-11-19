Экспорт драгоценных камней на Восток рухнул, алмазодобытчики оказались в тупике

﻿﻿"Интерфакс" привел данные министерства торговли и промышленности Индии, согласно которым в сентябре 2024 года экспорт алмазов из России в Индию упал на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 37 тысяч каратов, тогда как год назад поставки составляли 917 тысяч каратов.