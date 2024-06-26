Посевная площадь в Тульской области в 2023 году составила 958,5 тысяч гектаров

В Тульской области в 2023 году общая посевная площадь составила 958,5 тысяч гектаров. Об этом на публичных слушаниях с информацией об исполнении бюджета за минувший год, прошедших в Тульской областной Думе, рассказала заместитель министра сельского хозяйства региона Оксана Ветхина.
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