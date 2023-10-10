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Скотт Дерриксон настаивает на победе "Барби" на "Оскаре"

Скотт Дерриксон настаивает на победе "Барби" на "Оскаре"

Режиссер “Доктора Стрэнджа” Скотт Дерриксон, перечисляя наиболее понравившиеся ему фильмы 2023 года, особое внимание уделил комедии Греты Гервиг “Барби” и объяснил, почему картина заслуживает премии “Оскар” в категории “лучший фильм”.

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