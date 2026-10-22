Запятая на памятнике Екатерине II отсутствует в связи с правилами типографикиВыделяющая деепричастный оборот запятая отсутствует на новом памятнике Екатерине II в Костроме в связи с правилами художественного дизайна и типографики, сообщили в администрации Костромы.
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