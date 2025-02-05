В России будут бесплатно тестировать будущих родителей на генетические заболевания: что известно о новой программе

Как это реализовано сейчас и что изменится, рассказывает эксперт фото: Shutterstock/Fotodom.ruПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям разработать новую программу по генетическому тестированию при планировании беременности.
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