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В России будут бесплатно тестировать будущих родителей на генетические заболевания: что известно о новой программе

В России будут бесплатно тестировать будущих родителей на генетические заболевания: что известно о новой программе

Как это реализовано сейчас и что изменится, рассказывает эксперт фото: Shutterstock/Fotodom.ruПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям разработать новую программу по генетическому тестированию при планировании беременности.

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