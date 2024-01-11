Как "обнуляется" "Уральская Сталь"

Есть в Российской Федерации предприятия, которые особо представлять не нужно. Вот и АО "Уральская Сталь" - это мощное металлургическое предприятие полного цикла, включающее коксохимическое и доменное производство, электросталеплавильный, листопрокатный цеха и пр.