Как "обнуляется" "Уральская Сталь"

Есть в Российской Федерации предприятия, которые особо представлять не нужно. Вот и АО "Уральская Сталь" - это мощное металлургическое предприятие полного цикла, включающее коксохимическое и доменное производство, электросталеплавильный, листопрокатный цеха и пр.
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