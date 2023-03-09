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Сержант Алавдинов с сослуживцами прорвали окружение и помогли товарищам отбить атаку

Сержант Алавдинов с сослуживцами прорвали окружение и помогли товарищам отбить атаку

Подразделение, в составе которого действовал сержант Мухтар Алавдинов, отвоевало опорный пункт украинских националистов в лесополосе и закрепилось на рубеже, когда поступила информация о попавших в окружение военных ВС РФ в прилегающем районе.

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