Сержант Алавдинов с сослуживцами прорвали окружение и помогли товарищам отбить атаку

Подразделение, в составе которого действовал сержант Мухтар Алавдинов, отвоевало опорный пункт украинских националистов в лесополосе и закрепилось на рубеже, когда поступила информация о попавших в окружение военных ВС РФ в прилегающем районе.
Подразделение, в составе которого действовал сержант Мухтар Алавдинов, отвоевало опорный пункт украинских националистов в лесополосе и закрепилось на рубеже, когда поступила информация о попавших в окружение военных ВС РФ в прилегающем районе.
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