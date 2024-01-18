В России появились операторы-асы дронов с сотнями пораженных целей

В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса с сотнями пораженных целей, рассказал в беседе с РИА Новости инструктор по подготовке операторов беспилотников с позывным "Ирландец".
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