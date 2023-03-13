Картина "Навальный" получила "Оскар" как лучший документальный фильм

Фильм канадского режиссера Дэниела Роэра "Навальный" выиграла "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм", сообщает "Интерфакс", ссылаясь на проходящую в Лос-Анджелесе 95-ую церемонию вручения наград Американской киноакадемии киноискусств.
Фильм канадского режиссера Дэниела Роэра "Навальный" выиграла "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм", сообщает "Интерфакс", ссылаясь на проходящую в Лос-Анджелесе 95-ую церемонию вручения наград Американской киноакадемии киноискусств.
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