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Картина "Навальный" получила "Оскар" как лучший документальный фильм

Картина "Навальный" получила "Оскар" как лучший документальный фильм

Фильм канадского режиссера Дэниела Роэра "Навальный" выиграла "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм", сообщает "Интерфакс", ссылаясь на проходящую в Лос-Анджелесе 95-ую церемонию вручения наград Американской киноакадемии киноискусств.

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