В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подставляет президента США Дональда Трампа, выдвигая невыполнимые требования в ответ на мирный план американского лидера, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
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