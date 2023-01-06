Обходит с флангов: как китайская JAC собирается покорить российских водителей

Если взглянуть на приключения китайцев в России беспристрастно, то становится очевидно — из полутора десятков брендов Поднебесной, рванувших за своей долей сокровищ в нашу обезавтомобиленную страну, подавляющее большинство действует шаблонно.
Если взглянуть на приключения китайцев в России беспристрастно, то становится очевидно — из полутора десятков брендов Поднебесной, рванувших за своей долей сокровищ в нашу обезавтомобиленную страну, подавляющее большинство действует шаблонно.
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