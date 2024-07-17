Виталий Оганесян из Ялты стал первым от Крыма выпускником «Школы мэров»

В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров». Результатом 8 месяцев обучения стали 157 проектов, которые направлены на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах и повышение качества жизни граждан.
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