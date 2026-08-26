Стало известно, кто выступит на Дне города в Челябинске 2026

Бесплатные концерты трех популярных артистов ждут челябинцев и гостей города. Звёздный уикенд: кто выступит на Дне города в Челябинске? Названы имена хедлайнеров праздничных концертов в честь Дня города, сообщает 74.
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