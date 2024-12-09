Донорская акция #ДавайВступай стартовала в России

#ДавайВступай в донорское движение страны, спеши принять участие в донорском флешмобе. Всероссийская донорская акция #ДавайВступай, стартовавшая 5 ноября этого года, расширяет свои границы и запускает флешмоб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии