Связисты ЮВО развернули полевые пункты в сложных климатических условиях

Связисты ЮВО развернули полевые пункты в сложных климатических условиях

В Ставропольском крае завершилась радиотренировка со специалистами войск связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в сложных климатических условиях.

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