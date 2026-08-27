НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

Операторы FPV-дронов уничтожают НРТК противника

Операторы FPV-дронов уничтожают НРТК противника

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео ликвидации НРТК ВСУ в зоне Спецоперации. Специалисты по управлению FPV-дронами из отдельного отряда специального назначения «Охотник» 51‑й гвардейской общевойсковой армии осуществляют прицельные атаки на наземные роботизированные системы Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии