Операторы FPV-дронов уничтожают НРТК противника

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео ликвидации НРТК ВСУ в зоне Спецоперации. Специалисты по управлению FPV-дронами из отдельного отряда специального назначения «Охотник» 51‑й гвардейской общевойсковой армии осуществляют прицельные атаки на наземные роботизированные системы Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии