Кровавая игра: в какой стране победителей лотереи отправляли на войну

www.globallookpress.com/Jochen Tack/imageBROKER.com "И выигрывает номер… 53" – именно с этой фразы в феврале 2005-го в Италии началась повсеместная сиеста: люди выходили на улицы, обнимали друг друга, радовались, как дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии