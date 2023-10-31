Патрушев: параллельный импорт начал мешать внедрению отечественных разработок

РИАМО - 31 окт. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на выездном совещании в Томске заявил, что параллельный импорт оказал помощь в стабилизации ситуации на отечественном рынке, но теперь он стал мешать развитию российских разработок, сообщает РИА Новости.