Патрушев: параллельный импорт начал мешать внедрению отечественных разработок

РИАМО - 31 окт. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на выездном совещании в Томске заявил, что параллельный импорт оказал помощь в стабилизации ситуации на отечественном рынке, но теперь он стал мешать развитию российских разработок, сообщает РИА Новости.
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