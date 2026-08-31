Выпуск красной икры в РФ упал в два раза к 2024 году

Спрос на натуральную икру снизился примерно на 21%, часть потребителей переключилась на имитированную продукцию, выпуск которой тоже сократился, но менее заметно Производство красной икры нового улова в России к середине августа снизилось почти вдвое по сравнению с 2024 годом и в 3,5 раза — с показателями 2025 года, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.