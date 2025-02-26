«Золотая карта» в США обойдется в 5 млн долларов

Дональд Трамп собирается продавать виды на жительство в США за эту сумму. Подобная программа в стране уже существует: речь о программе виз для инвесторов-иммигрантов, которая сейчас стоит 1 млн долларовСША начнут торговать видами на жительство, сообщил Дональд Трамп.
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