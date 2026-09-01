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Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, какие обязанности может выполнять консьерж

Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, какие обязанности может выполнять консьерж

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что консьерж следит за порядком в подъезде и передает заявки управляющей компании, но не может проверять документы гостей, сообщает RT .

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