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Петербургский дневник

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Сегодня в Кронштадте откроется «Морская почта» «Петербургского дневника»

Сегодня в Кронштадте откроется «Морская почта» «Петербургского дневника»

Она будет работать до 27 июля включительно Сегодня в преддверии Дня Военно-морского флота России в Кронштадте начнёт работу «Морская почта» – совместный проект «Петербургского дневника» и «Почты России» при поддержке администрации Кронштадтского района и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

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