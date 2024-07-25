Сегодня в Кронштадте откроется «Морская почта» «Петербургского дневника»

Она будет работать до 27 июля включительно Сегодня в преддверии Дня Военно-морского флота России в Кронштадте начнёт работу «Морская почта» – совместный проект «Петербургского дневника» и «Почты России» при поддержке администрации Кронштадтского района и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.