Всегда говорю, что хохол врёт каждый раз, как только открывает свой рот. Интересное видео, где в самом начале вставка из украинского телемарафона.
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Всегда говорю, что хохол врёт каждый раз, как только открывает свой рот. Интересное видео, где в самом начале вставка из украинского телемарафона.
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