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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Дегтярев: «НХЛ весь мир смотрит. Наши букмекеры принимают ставки на матчи, зарабатывают на этом. Скоро эти доходы пойдут в российский спортивный фонд»

– Каков предел независимости [КХЛ]? НХЛ, например, даже Всемирному и национальному допинговым агентствам не подчиняется.

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