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Царьград

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Виталий Кличко объявил о запрете массовых мероприятий в Киеве

Виталий Кличко объявил о запрете массовых мероприятий в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко временно запретил развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых пространствах из-за ухудшения безопасности.

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