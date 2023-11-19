Китай замахнулся на Мировой океан, но Севморпуть остается за Россией

Стало известно, в каких странах Пекин построит военно-морские базы Дмитрий Капустин Фото: Xu Shouming/Xinhua via ZUMA Wire/TASS Китай, у которого есть военная база в Джибути, недалеко от Баб-эль-Мандеба, глобальной контрольной точки у входа в Красное море, недавно направил эскадру из шести кораблей в Персидский залив, сначала в Маскат, а теперь в Кувейт.