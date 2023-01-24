Европейский фонд мира выделил новый транш на военную помощь Украине и обучение ВСУ

Евросоюз становится основным донором Украины наряду с США. Если Вашингтон больше средств выделяет на поставку вооружений, то Брюссель вливает в Украину финансовую и так называемую "гуманитарную" помощь, потратив на это порядка 49 млрд.
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