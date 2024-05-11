Новый фильм по «Властелину колец» расскажет о прошлом Голлума

Кинопроизводство "Властелина колец" продолжится в 2026 году. Новый фильм, получивший рабочее название "Властелин колец: Охота на Голлума", расскажет о прошлом одного из самых известных персонажей – Голлума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии