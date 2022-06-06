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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Вернут ли легендарный «Воздух Карелии»?

Организаторы надеются возродить фестиваль на радость тысячам зрителей Несколько лет Карелия живёт без «Воздуха» – легендарного музыкального фестиваля под открытым небом, собиравшего десятки тысяч зрителей из нашей республики и ближайших регионов.

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