Жизнь удалась? Счастливые Хаматова и Гудков танцуют на балконе Чулпан

Сегодня к личностям Чулпан Хаматовой и Александра Гудкова люди относятся двояко. Некоторые предпочитают вообще не говорить о данных звездах, вспоминая их отношение к стране, а другие испытывают жалость и сожаление, допуская, что те могли совершить ошибку, а после осознать ее.