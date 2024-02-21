Жизнь удалась? Счастливые Хаматова и Гудков танцуют на балконе Чулпан

Сегодня к личностям Чулпан Хаматовой и Александра Гудкова люди относятся двояко. Некоторые предпочитают вообще не говорить о данных звездах, вспоминая их отношение к стране, а другие испытывают жалость и сожаление, допуская, что те могли совершить ошибку, а после осознать ее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии