Гендиректору компании из Родников выписали штраф за коррупционное нарушение

Работодатель не уведомил о подписании трудового договора прежнее место работы сотрудника.Прокуратурой Родниковского района была проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на борьбу с коррупцией, в ходе которой было выявлено, что в одну из коммерческих компаний трудоустроен бывший служащий государственной сферы, ранее занимавший должность инспектора дорожно-патрульной службы в органах внутренних дел.