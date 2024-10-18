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Ивановские новости

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Гендиректору компании из Родников выписали штраф за коррупционное нарушение

Гендиректору компании из Родников выписали штраф за коррупционное нарушение

Работодатель не уведомил о подписании трудового договора прежнее место работы сотрудника.Прокуратурой Родниковского района была проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на борьбу с коррупцией, в ходе которой было выявлено, что в одну из коммерческих компаний трудоустроен бывший служащий государственной сферы, ранее занимавший должность инспектора дорожно-патрульной службы в органах внутренних дел.

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