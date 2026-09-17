Два камазиста не поделили трассу в Городищенском районе 60-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз», на 930-м км ФАД Р-22 «Каспий», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автомобилем «Камаз».