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Два камазиста не поделили трассу в Городищенском районе

Два камазиста не поделили трассу в Городищенском районе 60-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз», на 930-м км ФАД Р-22 «Каспий», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автомобилем «Камаз».

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