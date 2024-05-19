НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

135 подписчиков

Черевченко о 0:2 от «Локо»: «Везения точно не хватило – моментов на 10 туров хватило бы, но реализация подводит. Не просто так «Факел» забил меньше всех в Премьер-лиге» 

«Везения точно не хватило. Лантратов сделал свою работу – он заслуженно стал лучшим игроком матча. В игре мы создали много моментов, туров на десять хватило бы, но реализация подводит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх