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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернов о серии «Ростова» без побед осенью: «Нам залетало почти все, а сопернику – ничего. Такая же история сейчас с «Ман Сити»

– «Ростов» завершил первую часть на седьмом месте. И возглавляет группу, которая преследует топов. Можно ли лучше или на данный момент это предел? – Наверное, всегда можно лучше.

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