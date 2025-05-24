В России с 1 июля 2025 года кардинально изменится теоретический экзамен на получение водительских прав категорий B, C и других.
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В России с 1 июля 2025 года кардинально изменится теоретический экзамен на получение водительских прав категорий B, C и других.