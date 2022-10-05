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В Калининградской области выделят 250 млн рублей на военное снаряжение для мобилизованных

В Калининградской области выделят 250 млн рублей на военное снаряжение для мобилизованных

На дополнительное снаряжение военнослужащих Балтийского флота и мобилизованных жителей Калининградской области будет выделено 250 млн рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале На дополнительное снаряжение военнослужащих Балтийского флота и мобилизованных жителей Калининградской области будет выделено 250 млн рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале «На сегодняшний день закуплено техники, расходных материалов и разного оборудования на сотни миллионов рублей по линии калининградских благотворительных фондов», — добавил губернатор.

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