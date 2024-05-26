Литература: «Иисусов сын» и ещё 8 эмоционально сильных книг, способных потрясти до глубины души

У книг есть удивительная способность: они часто (если речь идёт о художественных произведениях) заставляют читателя проживать ситуации вместе с героями, вместе с ними радоваться и огорчаться, ждать, верить и любить.
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