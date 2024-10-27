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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев о Станковиче: «Боюсь, это очередное разочарование. «Спартак» менее интересен, чем был при Абаскале»

– Время ли говорить о том, что Станкович не тот тренер, который нужен «Спартаку»? – Абсолютно! Готов сказать это сейчас.

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