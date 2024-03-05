В Минприроды Карелии распределили лицензии на добычу медведя

Среди охотников распределили 133 лицензии на добычу бурого медведя, рассказали в Минприроды Карелии. С 26 февраля по 3 марта специалисты ведомства принимали заявления на выдачу разрешений на добычу бурого медведя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии