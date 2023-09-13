Нижегородская правда

176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • мирас Закироув
    А для пенсионеров  других регионов , а то всей России-слабо?Владимир Тарасов ...
  • настася
    Хорошо писать по шаблону. Если есть хоть какие то попытки с его стороны к начинанию. А вот когда их нет... Два пути. ...Как превратить му...
  • александр муравьев
    Она ещё кому-то интересна?. Одну её песню помню "Маленький городок" а дальше только секс. Всю попсу 90-х отправить на...Правда или ложь: ...

О результатах выборов Губернатора Нижегородской области

В соответствии со статьями 24, 71 и 74 Закона Нижегородской области от 28 июня 2012 года № 70‑З «О выборах Губернатора Нижегородской области» и на основании протокола избирательной комиссии Нижегородской области от 12 сентября 2023 года о результатах выборов Губернатора Нижегородской области, в соответствии с которым в голосовании приняли участие 1 399 374 избирателя, избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Признать выборы Губернатора Нижегородской области состоявшимися и действительными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх