В соответствии со статьями 24, 71 и 74 Закона Нижегородской области от 28 июня 2012 года № 70‑З «О выборах Губернатора Нижегородской области» и на основании протокола избирательной комиссии Нижегородской области от 12 сентября 2023 года о результатах выборов Губернатора Нижегородской области, в соответствии с которым в голосовании приняли участие 1 399 374 избирателя, избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Признать выборы Губернатора Нижегородской области состоявшимися и действительными.