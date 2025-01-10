Основатель «Яндекса» Волож нанял охрану после пожелания Путина

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож рассказал агентству Bloomberg, что впервые нанял охрану после того, как президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года пожелал ему здоровья.
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