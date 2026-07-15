Швеция внесет ежей в Красную книгу из-за их вымирания

Правительство Швеции внесет ежей в Красную книгу из-за сокращения их численности вдвое за 15 лет. Обновленный список животных под охраной включает 230 видов, больше насекомых и лишайников, но меньше растений.
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