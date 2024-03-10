Французский политик Филиппо: Изъятие активов РФ остановит инвестиции в Запад

Политический деятель из Франции Флориан Филиппо обратил внимание на то, что попытки изъять подвергнутые заморозке активы Российской Федерации станет уроком для прочих держав, которые отказываются направлять инвестиции в государства Запада.
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