Они вернулись: уцелевшие под Суджей сумели выйти и атакуют снова!

На данный момент среди атакующих подразделений отмечено присутствие бойцов 225-го отдельного штурмового полка, боевиков «Айдара», 33-го отдельного штурмового полка, а также 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», ранее задействованной в боях под Авдеевкой, в контрнаступлении 2023 года и на Курском направлении.
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