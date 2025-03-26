Они вернулись: уцелевшие под Суджей сумели выйти и атакуют снова!

На данный момент среди атакующих подразделений отмечено присутствие бойцов 225-го отдельного штурмового полка, боевиков «Айдара», 33-го отдельного штурмового полка, а также 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», ранее задействованной в боях под Авдеевкой, в контрнаступлении 2023 года и на Курском направлении.