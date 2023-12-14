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Минимозг обучили компьютером. Биокомпьютеры становятся реальностью

Минимозг обучили компьютером. Биокомпьютеры становятся реальностью

Ученые вырастили миниатюрный человеческий мозг и подключили его к компьютеруГруппа ученых успешно вырастила миниатюрную версию человеческого мозга, которая обладает характеристиками, поразительно похожими на характеристики естественного органа.

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