Минимозг обучили компьютером. Биокомпьютеры становятся реальностью

Ученые вырастили миниатюрный человеческий мозг и подключили его к компьютеруГруппа ученых успешно вырастила миниатюрную версию человеческого мозга, которая обладает характеристиками, поразительно похожими на характеристики естественного органа.
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