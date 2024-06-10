10 пляжей откроют на всю Волгоградскую область этим летом 🏄‍♀🏊‍♂🤽‍♀🚣‍♀ Роспотребнадзор сообщил, что специалисты готовят к открытию всего четыре пляжа в Волгограде, причем на одном нельзя будет купаться.