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Трампу посоветовали не играть в ультиматумы с Россией и напомнили об Аляске

Трампу посоветовали не играть в ультиматумы с Россией и напомнили об Аляске

Президенту США Дональду Трампу после объявления ультиматумов Дании, Панаме и Канаде не следует заниматься тем же самым по отношению к России, так как она найдет чем ответить.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Сирию сдали просто причине военной немощности. Воевать одновременно с хохлами и с протурецкими радикалами-исламистами - это можно. Если воевать по-настоящему - быстро, эффективно и не боясь потерь, в т.ч мирного населения у противника. А мы не воюем по-настоящему, а играем в &quot;войнушку&quot; с хохлами, но это практически полностью &quot;связывает&quot; у нас все военные ресурсы.
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12 час.
лина любимцева
Можно подумать, что Трамп будет реагировать на чьи-то предложения и замечания. Он же не управляемый....
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6 час.
лл
лина любимцева
Я тоже этого опасаюсь...
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6 час.

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