Трампу посоветовали не играть в ультиматумы с Россией и напомнили об Аляске

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Василий Васильев

Сирию сдали просто причине военной немощности. Воевать одновременно с хохлами и с протурецкими радикалами-исламистами - это можно. Если воевать по-настоящему - быстро, эффективно и не боясь потерь, в т.ч мирного населения у противника. А мы не воюем по-настоящему, а играем в "войнушку" с хохлами, но это практически полностью "связывает" у нас все военные ресурсы.